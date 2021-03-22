2021/03/22 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الفتاح_علي_رضا من اصعب التحيات التي واجهت محمد عند ادعاءه النبوة هو ما طالب به أهل قريش بأن يأتيهم بأية أو معجزة حسية .إن اهل قريش كانوا على معرفة ودراية تامتين إن النبوة مقترنة مع النبوة ،وهذا يعني كانوا يمتلكون قدر كاف من الوعي الثقافي النقدي وانهم لا يسلمون بأي خبر يسمعوه .وهذه الحالة الثقافية التي كانت يتمتع أهل قريش تفند المقولة المتداولة لحد الأن والتي توصف المجتمع القرشي بالجاهلية الأيات التي وردت فيه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من رسالة الله الأخيره الى البشرية ج7 - عبد الفتاح علي رضا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من رسالة الله الأخيره الى البشرية ج7 - عبد الفتاح علي رضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).