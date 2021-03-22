مقتل شاب واصابة اخر بسبب فتاة في مدينة الناصرية

2021/03/22 | 02:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الاثنين، عن مقتل شاب واصابة اخر بجروح خطيرة بعد حدوث مشاجرة بينهم بسبب فتاة في محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا (22 اذار 2021)، "ان شابا قتل واصيب اخر بعد مشاجرة حصل بينهما بسبب تحرش بفتاة في مدينة الناصرية".

واضاف مراسلنا، "ان الشجار حصل في ساعة متأخرة من مساء اليوم، وان القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي في الناصرية".

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