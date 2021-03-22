2021/03/22 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، البابا فرانسيس في اتصال هاتفي على زيارته الأخيرة للعراق التي وصفها بأنها "نقطة تحول حقيقية" للشرق الأوسط، حسبما ذكر الإليزيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يعلق على زيارة البابا للعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يعلق على زيارة البابا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).