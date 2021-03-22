2021/03/22 | 02:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصيب عدد من رجال الأمن بجروح وكسور في مدينة بريستول البريطانية، إثر مشادات عنيفة مع متظاهرين رفضوا منح رجال الأمن سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل.وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المحتجين هاجموا مراكز شرطة وأحرقوا عددا من سيارات رجال الأمن، بعد الكشف عن خطط الحكومة منح الشرطة صلاحيات جديدة لردع منتهكي إجراءات الغلق.وقال رجال أمن إنهم تعرضوا للرشق بألعاب نارية، فيما تم نقل عناصر منهم إلى مستشفيات مدينة بريستول بعد أن عانوا من كسور في العظام والأضلع.وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر متظاهرين يهشمون نوافذ مركز الشرطة الرئيسي في بريستول.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. إصابات بين الشرطة إثر احتجاجات عنيفة في بريستول) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. إصابات بين الشرطة إثر احتجاجات عنيفة في بريستول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).