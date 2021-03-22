"سيقتل الملايين سنويا".. أزمة كورونا قد تساعد في التعامل مع "الوباء الصامت"

2021/03/22 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكَّنت تقنية "التسلسل الجيني" العلماء من تتبع سلالات فيروس كورونا المستجد ومدى تحورها وتسجيل أماكن التفشي، ويسعى علماء في بريطانيا من الاستفادة من هذه التقنية للتعامل مع مرض لا يقل خطورة

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