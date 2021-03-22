موريتانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

2021/03/22 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت موريتانيا، الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي انقطعت منذ أربع سنوات إثر أزمة بين الدوحة وجيرانها.

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