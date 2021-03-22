محاربة ظاهرة {المعلومات المغلوطة}

2021/03/22 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: وفاء عامر

‏‎تعتزم المفوضية العليا لحقوق الانسان تشكيل فريق عمل من جهات عدة لمحاربة ظاهرة المعلومات المغلوطة بشأن جائحة كورونا. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي لـ”الصباح”: ان “حماية الامن الصحي لا يختلف اهمية عن ‎مكافحة الإرهاب والجرائم”، مضيفا ان “ظاهرة زخم المعلومات المغلوطة التي تستهدف المواطن يوميا بشأن جائحة كورونا وتسهم فيها منصات اعلامية، تخلق ارباكا في وعيه وقدرته لتسلم المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية”.

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