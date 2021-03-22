معلومات جديدة حول اغتيال العالم النووي الإيراني.. صحيفة إسرائيلية: طهران تتنصل من المسؤولية

2021/03/22 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ابنان للعالم النووي الإيراني البارز الذي قتل في نوفمبر الماضي، محسن فخري زاده، إن السيارة التي كانت تقل والدهما لحظة الاغتيال لم تكن مضادة للرصاص

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