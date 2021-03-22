2021/03/22 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشف الحكومة البريطانية، الاثنين النقاب، عن خططها الدفاعية، واعدةً بتعزيز "الدفاع عن المصالح البريطانية في مجالات متعدّدة وحول العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تكشف خططها الدفاعية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تكشف خططها الدفاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).