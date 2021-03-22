"أنقذوا سعد محمد".. هاشتاغ يطالب إدارة نادي الزمالك بعلاج لاعبها المصاب بالسرطان

2021/03/22 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية لاعب ناشئي الزمالك المصري، المصاب بسرطان الدم، سعد محمد، للجدل من جديد، بعد اتهام والده إدارة النادي، بنقض وعدها بعلاج نجله.

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