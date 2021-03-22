الصين.. قيود صارمة على السفر

2021/03/22 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الصين مجموعة من القيود الصارمة على السفر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع ظهور حالات جديدة، لكن هذه القيود كانت لها تداعيات سلبية على العديد من الأفراد والشركات، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز

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