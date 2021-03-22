الأكراد اللامرئيون وأحوال سوريا 

2021/03/22 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأكراد السوريون كان في أسفل ذلك السلم، لأنهم كانوا يشكلون ذروة الهامشية في كل تفصيل.فقد كانوا أبناء القومية الأخرى، في بلد كان أسير طوفان العروبة السياسية"

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