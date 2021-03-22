رسائل «نوروز» تعبد الطريق للموازنة

2021/03/22 | 07:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكد قادة العراق في بغداد واقليم كردستان، أمس الاحد، تمسكهم بوحدة البلاد وحل المشاكل بين بغداد وأربيل على اساس الشراكة بأعتبارها المفتاح لامن العراق وأستقراره وتقدمه، بعد ان اطاحات الخلافات بالتصويت على موازنة البلاد لعام 2021.

وانتهت مفاوضات ماراثونية استمرت يومان بين القوى الشيعية والكردية بالفشل، ولم يتمكن البرلمان من التصويت على مشروع موازنة العراق المتأخر لعام 2021، ما اضطره الى تأجيل جلساته حتى السبت المقبل 27 من الشهر الحالي حيث ستشهد هذه الفترة استئناف المفاوضات في محاولة جديدة لحل الخلافات حول بنودها وخاصة ما يتعلق منها بمطالب اقليم كردستان وتخصيصات اعمار المناطق المحررة من «داعش» وتضمين الموازنة فرص عمل للعاطلين.

واثر الاعلان عن انهيار المفاوضات ولمناسبة اعياد نوروز القومية التي يحتفل بها الاكراد، شدد قادة العراق والاقليم في بيانات وتغريدات على التمسك بوحدة البلاد والتطلع لتجاوز التحديات الاقتصادية والصحية وضرورة حل المشاكل بين الحكومتين المركزية والاقليمية على اساس الشراكة باعتبارها المفتاح لامن واستقرار وتقدم العراق.



ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى «حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق العراقيين ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين».

وشدد على انه «لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب في إصلاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد من خلال تعزيز دولة المؤسسات، والتطلع إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة وَإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر وحمايتها من التزوير والتلاعب لتعيد الثقة للعراقيين بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة المقبلة».

اما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد كتب في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» يقول «أهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروز.



‏وبهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية ونتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وان يكون تآخي الشعب العراقي بكل اطيافه عنوانا لمستقبل افضل.



كل عام وانتم بألف خير».

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كتب في تغريدة على «تويتر» قائلا «نهنئ شعبنا العراقي في كردستان وجميع المحتفلين بأعياد نوروز»..



مضيفا «»بهذه المناسبة نتطلع إلى تحقيق التلاحم الوطني والوئام ووحدة الموقف والهدف في مواجهة التحديات».

ومن جهته، قال مسعود بارزاني في بيان بالمناسبة «أن شعب كردستان يؤمن بوحدة التعايش القومي والديني وتعدد الأفكار وله قاموس تاريخي وعميق في هذا الشأن وهو يريد أن يقرر مصيره سلمياً ولا يؤمن بالحرب أو العنف».



واضاف «نحن دائماً نرحب ونريد حل مشاكلنا في العراق على أساس الشراكة وشعب كردستان شريك في العراق على أساس الوحدة الاختيارية».

ونوه الى ان أن الخروج عن مبدأ الوحدة الطوعية واستخدام لغة الأغلبية والأقلية وثقافة الفرض لن يحل المشاكل.



وشدد رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني على أن الاقليم «سيكون عوناً ومساعداً وسيبذل كل جهد من أجل تحقيق الاستقرار والسلم ومستقبل أفضل للبلد ویجب أن یدرك الجمیع جيداً أن حل مشاكل إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية هو المفتاح للأمان ولاستقرار وتقدم العراق».

واكد استعداد الاقليم «لكل حل بعيد عن فرض الإرادات ويضمن الحقوق المشروعة لشعوب ومكونات العراق وخصوصيات وحقوق إقليم كردستان الدستورية ويحافظ على النظام الفدرالي ومبادئ وأسس الشراكة والتوافق والتوازن الحقيقي وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى دعم ومساندة الحل لمشاكل العراق».

اما رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني فقد عبر عن الامل في «أن تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور من أجل استباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق».

وانهارت مفاوضات القوى الشيعية والكردية حول موازنة البلاد العامة لعام 2021 بسبب التخلي عن اتفاق بين الطرفين تم التوصل اليه قبل ساعات من ذلك يقضي بتسليم الاقليم الى بغداد 460 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) ومن ثم استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء و180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير اضافة الى 20 ألف برميل هي مستحقات البترودولار لصالح الاقليم الذي سيقوم بموجب ذلك تسليم 250 الف برميل يوميا.



لكن فيما كان البرلمان يستعد للتصويت على الموازنة فقد اضافت القوى الشيعية من جانب واحد نصا لهذا الاتفاق الذي تتضمنه المادة 11 من مشروع الموازنة يقضي بعدم إرسال أي مبالغ مالية لإقليم كردستان او حصته من الموازنة العامة البالغة 12.67 بالمائة من قيمتها البالغة 103 مليارات دولار من دون التزام الأقليم بارسال وارداته من تصدير النفط ومن المنافذ الحدودية الى الحكومة المركزية.

وحاول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التوسط بين الكتل اشيعية والكردية بهدف التوصل إلى صيغة حل من أجل تمرير مشروع الموازنة دون أي نتيجة ولذلك سيعود وفد الاقليم برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني الى بغداد الاسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات من اجل التوصل لاتفاقات نهائية تقود الى التصديق على الموازنة السبت المقبل.

وتبلغ قيمة الموازنة التي كانت الحكومة العراقية قد صوتت عليها مطلع العام الحالي في جلسة استثنائية 150 تريليون دينار عراقي (حوالي 103 مليارات دولار) بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب انخفاض اسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة 96 بالمائة وانتشار جائحة كورونا.

وكشف مصدر حكومي إن العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار (42 مليار دولار)، منوها الى الموازنة تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل، فيما تحدد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار.

يشار الى ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتخذت منذ توليها السلطة في أيار من العام الماضي سلسلة إجراءات تقشفية هدفت إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل «نوروز» تعبد الطريق للموازنة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل «نوروز» تعبد الطريق للموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).