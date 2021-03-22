السودان يحذر إثيوبيا: جاهزون لـ «رد العدوان»

2021/03/22 | 07:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، من أن بلاده جاهزة لأي احتمال، ردا على ما قال إنه احتلال إثيوبي لأراض سودانية في القفشة.



وقال البرهان في اجتماع عقده في أم درمان، إنه لن تكون هناك أية مفاوضات مع أديس بابا حول ترسيم الحدود، محملا إثيوبيا عواقب ما يجري في القفشة.



على صعيد آخر، أكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية، وصولا إلى مرحلة الانتخابات.



وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع قدمت نماذج يحتذى بها لخدمة المواطنين والشعب السوداني، وأضاف: « قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار».



وأوضح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته «وداع قوات درع الصحراء» من قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية أن «النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر»، مؤكدا أن قوات الدعم السريع «جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءا منها».

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