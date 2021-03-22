صحيفة: بريطانيا تنقل آلاف طالبي اللجوء من الفنادق إلى

2021/03/22 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن خطة لنقل الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصفتهم بـ"المستضعفين" من الفنادق إلى "مساكن مزرية" وبدون أي أموال.

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