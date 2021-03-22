دولة القانون يحذر من فقدان ثقة المواطن بالكتل السياسية

2021/03/22 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، ليلى التميمي، يوم الأحد، من فقدان ثقة المواطنين بالكتل السياسية....

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