الخزعلي يقدم مقترحات لمعالجة أضرار تغيير سعر الصرف

2021/03/22 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الأحد، مقترحات عدة لمعالجة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي....

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