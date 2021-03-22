السعودية.. فيديو

2021/03/22 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال مستخدمو موقع "تويتر" في السعودية، يتداولون مقطع فيديو يظهر ردة فعل وسرعة استجابة المسعف السعودي، سامي العنزي، لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن، لاسيما بعدما طالب الأمير سطام بن خالد آل سعود بتكريمه.

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