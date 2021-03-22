2021/03/22 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل موقع "يوريك أليرت" العلمي عن علماء قولهم إن فقدان السمع والمشاكل السمعية الأخرى ترتبط "ارتباطا وثيقا" بكورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يرجحون وجود "ارتباط وثيق" بين الإصابة بكورونا ومشاكل السمع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يرجحون وجود "ارتباط وثيق" بين الإصابة بكورونا ومشاكل السمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).