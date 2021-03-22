حراك لتشغيل ١٠ ملايين عاطل عن العمل للحد من البطالة

2021/03/22 | 08:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقدمت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، رؤية جديدة عبر ورقة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، ستطرح على مجلس النواب في الأسابيع المقبلة، لتشغيل الأيدي العاملة العراقية والحد من البطالة، فضلاً عن تقنين وفرض إجراءات صارمة على العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق.وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي في حديث صحفي، إن “أعداد …

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