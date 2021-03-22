موريتانيا وقطر تقرران استئناف العلاقات الدبلوماسية

2021/03/22 | 08:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، اتفاقها مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد سنوات من قطعها على خلفية الأزمة الخليجية.وقالت الوزارة في بيان: “بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.وأضافت أن وزيرا الخارجية القطري الشيخ …

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