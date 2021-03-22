الاقتصاد النيابية: لا توجد إمكانية لتعويض جميع المتضررين من كورونا

2021/03/22 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، أنه لا توجد إمكانية لتعويض جميع المتضررين من فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فيروس كورونا أصبح مرضا مستشريا في عموم العراق والعالم ولا توجد برامج خاصة توصي بتعويض المتضررين منه"، لافتا الى أن "التعويض يقتصر حاليا على العاملين في القطاع الصحي والجهات المساندة لهم".وأضاف، أن "تعويض جميع المواطنين المتضررين من فيروس كورونا أمر صعب جدا ولا توجد امكانية لتعويض الجميع"، مبينا أن "النص القانوني للتعويض يشمل العاملين في القطاع الصحي والجهات المساندة".

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