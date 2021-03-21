بالفيديو.. امرأة تستخدم مسدسا كهربائيا صاعقا لسرقة 'آيفون 11'

2021/03/22 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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في محاولة فاشلة لسرقة هاتف "ايفون-11"، هاجمت امرأة تاجرا بمسدس صاعق كهربائي للاستيلاء على الهاتف في أحد متاجر الهواتف المحمولة بمدينة فولغوغراد الروسية بحسب ما رصدت كاميرات المراقبة.

وأصابت الامرأة التاجر بعد أن ابتعد عنها، إلا أنه تمكن من مواجهتها ومنع السرقة.

واتضحت فيما بعد أن المهاجمة أرادت بيع الهاتف المسروق لسداد ديونها.

شاهد..



امرأة تستخدم مسدساً كهربائياً صاعقاً لسرقة (آيفون 11)https://t.co/fNF5Vx2C17#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2uZLqZ0QuM

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 21, 2021

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