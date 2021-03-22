الجزائر.. مذكرات توقيف بحق ناشطين متهمين بـ

2021/03/22 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة الأحد أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة.

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