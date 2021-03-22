الطائي: الاكراد يحاولون الحصول على مزيد من التخصيصات عبر محافظة “حلبجة”

2021/03/22 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

راى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الاكراد يحاولون الحصول على مزيد من التخصيصات في الموازنة من خلال اقرار محافظة حلبجة، لافتا الى ان هناك اجماع سياسي على تمرير هذا الامر معروف الاهداف.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “نسبة الاقليم من الموازنة سترتفع في الاعوام المقبلة، من خلال زيادة عدد محافظات كردستان بعد الموافقة على استحداث محافظة حلبجة”.

واضاف ان “البرلمان رفع كتابا الى الحكومة من اجل الموافقة على ان تكون حلبجة محافظة كباقي المحافظات، وبالتالي فأن هناك اتفاقات مبطنة لزيادة المبالغ المخصصة للاقليم في الموازنة”.

وبين ان “مايجري داخل البرلمان يؤكد وجود محاولة من قبل جميع الاطراف السياسية لضمان حصة الاكراد في الموازنة وعدم الذهاب نحو التصويت بالاغلبية، بهدف عدم خسارة لاعب رئيسي في التصويتات الحاسمة لبعض المناصب المهمة كالرئاسات الثلاث وخاصة رئاسة الوزراء والبرلمان”.



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