الانيق يعسكر في اربيل تحضيراً لباقي مباريات الدوري

2021/03/22 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعقررت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي اقامة معسكر تدريبي للفريق الاول لكرة القدم في اربيل استعداداً لباقي مبارات الدوري الممتاز للموسم الحالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الهيأة الادارية المؤقته في مقر النادي بحضور جميع الاعضاء.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان" معسكر اربيل سيستمر لمدة ثمانية ايام يبدأ من الاربعاء المقبل استغلالاً لمدة توقف الدوري من اجل الاعداد الامثل لباقي مباريات الدوري واخراج اللاعبين من الضغط النفسي والبدني الذي تعرضوا له في سابق المباريات". واضاف ان" الادارة قررت تكريم الفريق بعد تحقيقه الفوز في اخر مباراة خاضها على فريق القاسم بثلاثة اهداف مقابل هدفين ،كما قررت الادارة توسيع الهيئة العامة لما يتناسب مع تطلعات نجوم و جماهير ومحبي الانيق واستقطاب ابناء النادي والشخصيات الاكاديمية والجماهير من مستحقي الانتماء ".

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