احوال الطقس في اقليم كوردستان والعالم

2021/03/22 | 08:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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ذوو ضحايا عبارة الموصل يطالبون بتعويضهمنظم عدد من ذوي ضحايا عبارة الموصل بمدينة الموصل وقفة احتجاجية امام واقعة عبارة جزيرة ام الربيعين السياحية للمطالبة بتعويض ذوي الضحايا واعتبارهم شهداء.

الموصل..



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