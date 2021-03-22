العزاوي يوضح اليات حل وطرق مجلس النواب لإجراء الانتخابات المبكرة

2021/03/22 | 08:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت اللجنة القانونية النيابية، البرلمان الى وضع شرط مهم بالتصويت على “حل البرلمان”، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري.وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في حديث صحفي، إن “الدستور أوضح طرق (حل البرلمان)؛ إما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 …

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