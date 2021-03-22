ممنوع فتحها… الكشف عن 4 آلاف ملف فساد محمية سياسيا

2021/03/22 | 09:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، والناشط في هذا المجال، سعيد ياسين موسى، عن وجود 4 آلاف ملف فساد لا يزال معلقا لغاية الآن بسبب الضغوط السياسية والادارية.وقال موسى في حديث صحفي، إن “اللجنة الحالية لمكافحة الفساد هي لإنفاذ القانون، وهي من صلاحيات الحكومة الإدارية للمراقبة بعد إلغاء الرقابة الاستباقية”، مشيراً الى أن …

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