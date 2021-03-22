وفد امني رفيع يصل الى كربلاء المقدسة

2021/03/22 | 09:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركه الفريق الركن عبدالامير الشمري يصلان الى محافظة كربلاء المقدسه على راس وفد امني .

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