ماما نوال السعداوي - بوسي الجمسي

2021/03/22 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي الأحد ٢-;-١-;-مارس٢-;-٠-;-٢-;-١-;-م هو يوم رحلت في أيقونة التنوير و النسوية في الوطن العربي عن عالمنا بجسدها لكن فكرها لن يمت أبدا ، و كأن القدر يا إمرأة إختارك في يوم عيد الأم ليخلد ذكراكي للأبد لتكوني أما للتنوير و النسوية في العالم كله.هل إنتهيتم من الصياح...؟ دعوات العذاب و الخلود بالجحيم.....؟الشماتة في الموت......؟دعوني أقولها بكل صراحة كل من يسب نوا ......





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