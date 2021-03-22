وقفة احتجاجية لمنتسبي المصافي في محافظة عراقية لهذا السبب (صور)

2021/03/22 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نظم منتسبو شركات مصافي الجنوب وفقة احتجاجية، الاثنين، اعتراضا على قرار اللجنة المالية بزيادة اسعار النفط الخام المجهز لهذه الشركات.

وذكر مراسل موقع NRT عربية، اليوم (22 اذار 2021)، انه "اعتراضا على قرار من اللجنة المالية لزيادة سعر برميل النفط الخام المجهز للمصافي من 6.300 دينار عراقي إلى 20% من سعر النفط الخام العالمي مما سيؤدي إلى عدم قدرة شركات التصفية على سد نفقاتها من إنتاج ودفع رواتب وتوسعة مستقبلية".

واضاف، انه "بعد أقل من ستة أشهر سوف تصبح هذه الشركات خاسرة حالها حال شركات وزارة الصناعة وبعض الشركات النفطية التي أصبحت خاسرة تنفيذا لاجندات خارجية من أجل بيعها أو تحويلها إلى جولات تراخيص أو عرضها للاستثمار لا صحاب الأموال الفاسدين وبذلك سوف يلجأ للاستيراد وتدمير كامل للصناعة النفطية التي ترفد بالبلد بالمشتقات النفطية بنسبة 75% لذلك قررنا بالاتفاق مع مصافي الوسط والشمال والجنوب الخروج بوقفة احتجاجية أمام بوابة شركة المصافي وبعدها سنعلن اعتصاما إلى أن يتم الرجوع عن هذا القرار".

واوضح، ان "المحتجين من منتسبي شركة مصافي الجنوب قرروا تحويل الوقفة، الى اعتصام يوم غد لحين تنفيذ مطالبهم".

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