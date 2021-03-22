للقيادة بشكل آمن.. توقعات بإطلاق

2021/03/22 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "سي أن أن بيزنس" تقريرا عن "الإطارات الذكية" التي تساعد السائقين على القيادة بشكل أفضل وأكثر أمانا وتوفير الوقود والمال.

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