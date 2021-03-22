أسعار النفط تتلقى المزيد من الخسائر.. انخفاض إضافي يضع مستقبل الاسعار على المحك

2021/03/22 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود، في أعقاب المزيد من الإغلاق الأوروبي الذي سيطر على التداول.

وأنخفض خام برنت 27 سنتا أو 0.43 بالمئة، ليصل إلى 64.25 دولار للبرميل.

وتراجع سعر النفط الأمريكي 28 سنتا أو 44٪، ليصل إلى 61.15 دولارا للبرميل، حيث انخفض كلا العقدين بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي.

قال ستيفن إينيس، كبير استراتيجي السوق العالمية في Axi: “الحقيقة هي أننا ما زلنا بعيدين عن التعافي الكامل للطلب، وإن المستويات القياسية لسحب الطاقة الإنتاجية هي الدعامة الرئيسية لسوق النفط”.

وطبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في اتفاق لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بعد انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد -19.

وبدأت شركات الحفر الأمريكية في الاستفادة من الارتفاع المبكر بالأسعار وسط التفاؤل بشأن عودة الطلب.

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