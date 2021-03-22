2021/03/22 | 09:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الأثنين 22 مارس 2021 | 09:20 صباحاً

| عدد القراءات : 4

بريطانيا تنقل آلاف اللاجئين إلى مساكن "مزرية" بلا دعم مالي

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن خطة لنقل الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصفتهم بـ"المستضعفين" من الفنادق إلى "مساكن مزرية" بدون تقديم أي دعم مالي لهم.

وتقول جمعيات خيرية وطالبو لجوء إنه يتم إخطار الأطفال الصغار والنساء الحوامل قبل ساعات قليلة فقط من "نقلهم" في جميع أنحاء البلاد، ويتركون في "منازل قذرة رطبة وعفنة"، ويجبرون على الانتظار لأسابيع لبدء تلقي مخصصاتهم الحكومية الأسبوعية.

وبدأت وزارة الداخلية الشهر الماضي عملية لتسريع نقل 9500 طالب لجوء يقيمون في الفنادق إلى أماكن إقامة أخرى، وحتى الآن تم نقل حوالي 2500 شخص.

ووصفت مؤسسات خيرية هذه العملية بأنها "مخزية"، محذرة من أن الشركات التي تعاقدت معها وزارة الداخلية لإدارة مساكن اللجوء تنقل الأشخاص من "حالة مروعة إلى أخرى"، وأنه يتم أحيانا نقل الأشخاص عدة مرات في غضون أسابيع دون إجراء اختبار كورونا لهم، مما يؤدي لمخاطر على الصحة العامة.

وفي إحدى الحالات، قالت عائلة كردية عاشت في فندق بلندن لمدة خمسة أشهر للصحيفة إنهم أبلغوا في الساعة 8 مساء أنه سيتم نقلهم في صباح اليوم التالي، وتم نقلهم إلى فندق في برمنغهام، وبعد أسبوعين تم نقلهم إلى "منزل بائس" في إبسويتش.

وقال الأب الذي كانت زوجته حامل وكان ابنه البالغ من العمر سبع سنوات يذهب إلى المدرسة في لندن "كان ابني حزينا للغاية لترك المدرسة فجأة، لكننا كنا متحمسين أخيرا للحصول على منزل.



عندما رأينا أننا ذاهبون إلى فندق آخر، أصبحنا مستائين للغاية".

وأضاف واصفا وصولهم إلى المنزل في إبسويتش "أول شيء لاحظناه عندما دخلنا هو الرائحة الكريهة، وتم دهان المطبخ لإخفاء العيوب، وكانت الجدران والخزائن متضعضعة، والمرحاض متسخ جدا، والمدفأة معطلة".

وأشار إلى أنه تحدث مع شركة "سيركو" حول هذه المشاكل، وهي واحدة من 3 شركات متعاقدة مع وزارة الداخلية في إدارة إقامة اللاجئين بالمملكة المتحدة، وبعد أسبوع جاء شخص لإصلاح بعض المشكلات في المنزل، لكنه قال إن الأمر سيستغرق 25 يوما لإصلاحها، ولم يأت أحد للعمل منذ ذلك الحين.

وتحدث طالبو لجوء للصحيفة عن مشاكل مثل نقلهم من مكان لآخر في غضون فترات قصيرة، مما يؤثر على دراستهم وأنشطتهم، وأفادت مؤسسات خيرية أن هناك تأخير في إعطاء البدل الأسبوعي البالغ نحو 40 جنيه إسترليني للفرد (55 دولار أميركي)، مما يتركهم بلا نقود، ويدفعهم نحو بنوك الطعام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تنقل آلاف اللاجئين إلى مساكن "مزرية" بلا دعم مالي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تنقل آلاف اللاجئين إلى مساكن "مزرية" بلا دعم مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).