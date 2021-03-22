مصرف الرافدين يوجه منتسبي الداخلية مراجعة فروعه للتقديم على السلف

2021/03/22 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

دعا مصرف الرافدين منتسبي الداخلية الى مراجعة فروعه المخصصة بمنح السلف في بغداد والمحافظات للتقديم عليها واستلامها.

وقال المصرف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، إن" على منتسبي الداخلية مراجعة فروعه المخصصة لمنح السلف في بغداد والمحافظات للتقديم على السلف اسوة بالموظفين المدنيين وذلك في خطوة لتخفيف الزخم وتوسيع عملية المنح في عدة فروع بعد ان كان الامر مقتصرا على الفرع الرئيسي".

كما دعا البيان منتسبي الداخلية الى اتباع سياق التعليمات السابقة والية التقديم على السلفة

• فروع بغداد.....

( الفرع الرئيسي - فرع الحي العربي - فرع المعرفة - فرع القصر الابيض - فرع المصافي - فرع الخضراء - فرع المشتل - فرع براثا - فرع الخنساء - فرع حي العامل - فرع الباب الشرقي - فرع القدس - فرع الخلفاء )

•فروع بابل

( فرع بابل - فرع الجسر )

•فروع النجف الاشرف

( فرع حي الامير - فرع السمنت )

• فروع كربلاء المقدسة

( فرع الشهداء - فرع الهندية )

• فروع صلاح الدين

( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت )

• فروع الديوانية

( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن )

• فروع واسط

( فرع قرطبة - فرع المشروع )

• المثنى

(فرع المثنى )

• فروع ذي قار

( فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل - فرع الشطرة )

• فرع نينوى

(فرع شارع نينوى 112 )

• فروع الانبار

(فرع الانبار – فرع الفلوجة )

• فرع كركوك

(الفرع الرئيسي )

• فروع ديالى

( فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى )

• فروع البصرة

( فرع البصرة - فرع الصيادلة - فرع الاستقلال - فرع المدينة )

• فروع ميسان

( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان)

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