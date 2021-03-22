81 الف سائح يصلون منتجع دوكان

2021/03/22 | 09:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد السياح الوافدين الى منتجع دوكان خلال اول ايام عيد نورو 81 الف سائح.

واوضح سيروان سرحد قائممقام دوكان لـPUKmedia: ان اعداد كبيرة من السياح وصلوا الى منتجع دوكان خلال نوروز، موضحا، ان نحو 81 الف سائح وصل الى دوكان بضمنهم 71 الف سائح وفدوا الى مركز القضاء.

واضاف: ان دوكان شهد خلال عيد نوروز، حادثين، الاول غرب شاب من سكنة السليمانية في النهر، والاخر اصابة طفل بجروح اثر حادث سير، مؤكدا ان حالته الصحية مستقرة.

PUKmedia ترجمة

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