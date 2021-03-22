بعد وصوله إلى المحافظة.. العمليات المشتركة تعلن جدول أعمال وزير الداخلية في كربلاء

2021/03/22 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأثنين، إلى محافظة كربلاء لمتابعة الوضع الأمني.

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وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2021)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وصلا إلى محافظة كربلاء على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة الوضع الأمني وفحص الاستعدادات ومراجعة الخطط الأمنية لاستقبال زوار المدينة المقدسة خلال زيارة النصف من شعبان".

وأضاف البيان أن "الزيارة تأتي كذلك لتنسيق كافة الجهود الأمنية والخدمية مع الحكومة المحلية والعتبات لغرض انجاح الزيارة وتأمين الحماية للزائرين".

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