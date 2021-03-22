قبل اجتماع اليوم.. الكشف عن شروط مرشحي المحكمة الاتحادية

2021/03/22 | 09:28 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سليم همزة، على ضرورة توفر شرطين رئيسين في مرشحي المحكمة ...

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