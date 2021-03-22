الصيهود : الصيغة الحالية للموازنة تتضمن فقرات تصادر حقوق ضحايا الارهاب .. ومن المستبعد تمريرها

2021/03/22 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملرة/نينا/ استبعد النائب السابق محمد سعدون الصيهود تمرير قانون الموازنة في حال تضمينها الفقرة المتعلقة بتعويض الارهابيين الدواعش .واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم :" ان / الفتح / و/ دولة القانون / لم ولن يصوتا على قانون الموازنة الاتحادية بصيغتها الحالية كونها متضمنة لفقرات خطيرة تصادر حقوق ابناء الشعب العراقي الذين طالتهم يد الارهاب الداعشي ، بالتالي فان الفتح ودولة القانون سيوقفان تمرير الموازنة في حال الاصرار على فقرة تعويض الارهابيين الدواعش تحت مسمى " المغيبين".واضاف انه : " لا يمكن كذلك تمرير الموازنة في حال اصرار بعض الكتل على ابقاء سعر صرف الدولار ١٤٥ الف دينار لايذاء المواطن البسيط ، وذلك لكونه اصبح اداة لتخريب العراق واقتصاده ، وعليه اذا لم يخفض سعر صرف الدولار الى ١١٩ الف دينار فان قانون الموازنة لن يمرر اطلاقا"./ انتهى س

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