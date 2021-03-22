داعش يختطف ثلاثة مزارعين جنوب كركوك

2021/03/22 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اختطف عناصر من داعش الارهابي ثلاثة مزارعين في قضاء الطوز ، جنوب كركوك ، صباح اليوم .وقال مصدر امني :" ان المزارعين اختطفوا عندما كانوا يعملون بارضهم بمنطقة / الحليوة / شرقي قضاء الطوز "./ انتهى

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