2021/03/22 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انحسار تمويله.. داعش يتبع أسلوب "الخطف" وطلب "الفدية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/22 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انحسار تمويله.. داعش يتبع أسلوب "الخطف" وطلب "الفدية") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انحسار تمويله.. داعش يتبع أسلوب "الخطف" وطلب "الفدية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).