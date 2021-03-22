تطور في قضية كارلوس غصن.. اتهام رسمي ياباني لأميركيَين ساعداه على الهرب

2021/03/22 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النيابة في طوكيو اليوم الإثنين تهمة رسمية لمواطنين أميركيين اثنين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الفرار عام 2019 من اليابان إلى لبنان، هربا من ملاحقته بقضايا مالية.

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