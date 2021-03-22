2021/03/22 | 09:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.واحتفل ليونيل ميسي بمشاركته في مباراته رقم 768 بقميص برشلونة، بتسجيل هدفين في مرمى ريال سوسييداد (6-1)، يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 لليغا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا.بينما قاد الأوروغوياني، لويس سواريز، فريقه أتلتيكو مدريد إلى الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف وحيد سجله في الدقيقة الـ54 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.كما ساهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في فوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي ينفرد بصدارة هدافي الليغا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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