وفد المنتخب العراقي يتوجه إلى طشقند اليوم بطائرة خاصة لمواجهة أوزبكستان ودياً

2021/03/22 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يغادر وفد منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاثنين الى العاصمة الاوزبكية طشقند لإقامة معسكر تدريبي هناك يمتد نهاية شهر آذار الجاري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الوفد سيغادر عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من مطار بغداد الدولي بطائرة خاصة وسيعود في الثلاثين من نفس الشهر بعد أن يلتقي نظيره الاوزبكي في 29 آذار الجاري.

وأضاف، أنه سيتخلف عن الوفد مساعد مدرب المنتخب رحيم حميد لإصابته بفيروس كورنا، واللاعب أيمن حسين بسبب الإصابة مع فريقه الجوية بمنافسات دوري الكرة الممتاز، إضافة للاعب سعد ناطق الذي أصيب في لقاء نفط الوسط بالجولة الماضية من المنافسة.

وكان مدير منتخب العراق بكرة القدم باسل كوركيس قد كشف الاحد ( 21 آذار 2021)، عن إصابة مساعد المنتخب رحيم حميد بفيروس كورونا بعد اجراء مسحة لوفد الفريق قبل المغادرة الى معسكر طشقند.

وقال كوركيس في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" فحوصات الوفد كانت سلبية بإستثناء المساعد رحيم حميد حيث اكدت مسحته اصابته بفيروس كورونا".

واضاف،" اما بالنسبة لإصابة سعد ناطق امس في لقاء الشرطة امام نفط الوسط بالدوري الممتاز، فأن اللاعب سيتخلف عن المغادرة مع الفريق من دون تعويضه بلاعب آخر وستكون القائمة (24)بدلا من (25) لاعباً"

وأجرى وفد منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاحد (21 آذار 2021)، مسحة كوفيد 19 بمقر اتحاد الكرة عند الساعة العاشرة صباحاً ، قبل المغادرة الى أوزباكستان يوم غد الاثنين للدخول بمعسكر تدريبي ولقاء المنتخب الاوزبكي في التاسع والعشرين من آذار الجاري والعودة في اليوم التالي.

وكان مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قد وجه الدعوة لخمسة وعشرين لاعباً، لخوض مباراة أوزبكستان الودية التي ستقام في طشقند بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كلا من : جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد معن لخط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحسين علي وأحمد عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود لخط الهجوم.

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