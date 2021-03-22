ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار رعدية في هذه المناطق.. طقس الأيام الثلاثة المقبلة

2021/03/22 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع، مع وجود أمطار ورعد في المناطق الوسطى.

وبحسب جداول الهيأة، التي تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى غام جزئي وأحيانا غائم مع فرصة لتساقط أمطار ليلا لتكون رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة".

وأضافت الهيأة، أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة".

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