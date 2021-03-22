مقتل مواطن في مدينة كربلاء

2021/03/22 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر مطلع، الاثنين، بمقتل شخص يبيع المشروبات الكحولية في منطقة حي العسكري في كربلاء.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (22 آذار 2021)، ان "جريمة قتل وقعت في منطقة حي العسكري في كربلاء لشخص يبيع المشروبات الكحولية فجر اليوم".

واضاف، ان "اسباب القتل مجهولة، والتحقيق جار لمعرفة ملابسات الجريمة".

N.A

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