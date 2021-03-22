شيوخ عشائر في ذي قار يوجهون طلبا 'مستعجلا' للكاظمي (وثيقة)

2021/03/22 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم عدد من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، الاثنين، طلبا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتثبيت قائمقام قضاء الرفاعي بالوكالة كاظم موسى.

وبحسب وثيقة حصل NRT موقع عربية، على نسخة منها، اليوم (22 آذار 2021)، انه "لما لمسانه من جهود مبذولة للقائقام المكلف في ادارة القضاء والخدمات خلال الفترة الوجيزة التي كلف بها بالمنصب اعتبارا من شهر حزيران الماضي، لذا نرجو بالتفضل بالموافقة على اصدار امر ديواني لتثبيت قائمقام قضاء الرفاعي في منصبه".





وجاء في الوثيقة، ان "تثبيت قائمقام الرفاعي فيه خدمة لاهالي المدينة والصالح العام وهو معروف بالنزاهة والكفاءة".

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