الكاظمي في اتصال مع البارزاني: نأمل ان تكون المناسبة مبعثا للسلام والاستقرار

2021/03/22 | 10:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني.

وقدم الكاظمي خلال الاتصال التهنئة للبارزاني بمناسبة عيد نوروز، معربا عن أمله في أن تكون المناسبة مبعثا للسلام والاستقرار لشعب إقليم كردستان والعراق بشكل عام، في حين قال البارزاني انه يتمنى ان يكون نوروز فرصة لإنهاء المعاناة وحل المشاكل في العراق.

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