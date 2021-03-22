ماكرون: زيارة البابا للعراق نقطة تحول حقيقية للشرق الأوسط

2021/03/22 | 10:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البابا فرنسيس في اتصال هاتفي على زيارته الأخيرة للعراق التي وصفها بأنها نقطة تحول حقيقية للشرق الأوسط، حسبما ذكر الإليزيه.

وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون والبابا تشاركا أفكارهما ومخاوفهما بشأن الأزمات التي تزعزع استقرار العديد من مناطق العالم ومن بينها التوسع الجهادي في إفريقيا، والوضع في لبنان، وبشكل اوسع عدم الاستقرار الذي تسببه الدول التي تستخدم الدبلوماسية الدينية لغايات سياسية.

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